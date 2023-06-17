Не Ломаченко: Лопес назвал боксера, который сможет его победить

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил, что в мире нет бойца, который мог бы его победить.

По словам американца, он выходил в ринг против боксеров с разными стилями и уверен, что непобедим.

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"В последнем бою я встретился с опытным бойцом, который постоянно идет вперед, в лице Джоша Тейлора. Также я дрался с техничным парнем, который может, как атаковать, так и работать от защиты - Василием Ломаченко. Я встретился с бойцом, который работает только вторым номером - Сандором Мартином.

Я дрался со всеми типами бойцом, которые только могут быть в боксе. Так кто меня может победить? Никто! Я единственный, кто может победить меня", - цитирует Лопеса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры.