iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Не Ломаченко: Лопес назвал боксера, который сможет его победить

Американец сделал весьма резонансное заявление.
Сегодня, 12:30
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил, что в мире нет бойца, который мог бы его победить.

По словам американца, он выходил в ринг против боксеров с разными стилями и уверен, что непобедим.

Читай также: "Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула

"В последнем бою я встретился с опытным бойцом, который постоянно идет вперед, в лице Джоша Тейлора. Также я дрался с техничным парнем, который может, как атаковать, так и работать от защиты - Василием Ломаченко. Я встретился с бойцом, который работает только вторым номером - Сандором Мартином.

Я дрался со всеми типами бойцом, которые только могут быть в боксе. Так кто меня может победить? Никто! Я единственный, кто может победить меня", - цитирует Лопеса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры.


Статьи по теме

Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23 Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23
Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол15:08
Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23
Олимпийские виды14:55
Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа14:42
Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Олимпийские виды14:37
Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Бокс14:35
"Не виню его за это": Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Усиком
Олимпийские виды14:18
Артистическое плавание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа14:05
Марсель Малиновского может возглавить экс-тренер Шахтера
Олимпийские виды14:00
Стрельба из лука на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Олимпийские виды14:00
Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта
Футбол13:35
Борнмут Забарного подпишет сына легендарного футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK