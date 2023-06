"Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула

Уже бывший обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес прокомментировал свой отказ от недавно завоеванного чемпионского титула.

Американский боксер поблагодарил всех причастных к его карьере после решения повесить перчатки на гвоздь.

"Благодарю всех за то, что сделали лучшие моменты в моей карьере великими. Спасибо Top Rank и ESPN за то, что воплотили The Takeover в реальность.

Я всегда буду благодарен всем санкционирующим боксерским органам за то, что они показали мне, что я могу делать больше, чем заниматься боксом. Что за карьера", - написал Лопес в Twitter.

Thank you everyone for making the greatest moments in my career a GREAT ONE!

Thank you @trboxing and @espn for creating “THE TAKEOVER” into a real thing! I am forever grateful for all of the sanctioning bodies in Boxing for showing me I can and am more than Boxing! What a career https://t.co/KYQJ5pWPdf