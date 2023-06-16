Теофимо Лопес отказался от недавно завоеванного чемпионского титула

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес отказался от титула, который он завоевал в недавнем бою против Джоша Тейлора.

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской организации Франсиско Валкарсель.

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"Теофимо Лопес только что написал мне, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе. Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, двери WBO будут всегда для него открыты", - написал Валкарсель в Twitter.

Ранее Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру.