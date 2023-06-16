Теофимо Лопес отказался от недавно завоеванного чемпионского титула
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес отказался от титула, который он завоевал в недавнем бою против Джоша Тейлора.
Об этом сообщил президент Всемирной боксерской организации Франсиско Валкарсель.
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"Теофимо Лопес только что написал мне, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе. Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, двери WBO будут всегда для него открыты", - написал Валкарсель в Twitter.
Just now @TeofimoLopez is texting me that he relinquished his Jr welterweight title..We should respect his decision...If he come back, wbo doors will be always open for him..@pugboxing @DanRafael1 @JakeNDaBox @LoMejorDelBoxeo @MikeCoppinger @ChavaESPN @NotiFight @WorldBoxingOrg— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) June 15, 2023
Ранее Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру.