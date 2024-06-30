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"Тело продолжает расти": Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию

Американский чемпион может продолжить подъем.
Сегодня, 15:12
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес поделился планами на будущее.

После победы над Стивом Клаггеттом американский боксер не исключил, что может еще подняться в весе.

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"Я буду откровенным с вами. Чувствую, что, несмотря на то что я сбрасываю вес и тому подобное, мое тело продолжает расти.

И хотя непохоже на то, что я могу справиться с переходом в полусредний вес, я верю, что смогу это сделать. Я искренне верю, что смогу и хочу драться с этими большими чемпионами", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Лопес - Клаггетт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес

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