iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Лопес озвучил имя следующего желаемого соперника

Американский чемпион готов устроить объединительный бой.
Сегодня, 15:12
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) высказался о планах на будущее после победы над Стивом Клаггеттом (38-8-2, 26 КО).

По словам американского боксера, он готов провести объединительный бой против обладателя титула WBA Исаака Круса (26-2-1, 18 КО).

Читай также: Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул

"Я готов к бою с Крусом. Мне 26 лет, я все еще изучаю бокс. Никто не будет драться так, как Стив Клаггетт. Есть только один боец, который немного похож на него, и он меньше - это "Питбуль" Крус.

Кроме этого, ни один другой боксер вообще не дерется так, как он. Они все боксируют. Теренс Кроуфорд боксирует. Он не бьет по сути. Я провожу именно такие бои не просто так", - цитирует Лопеса Boxing News 24/7.

Напомним, ранее Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес исаак крус

Статьи по теме

"Тело продолжает расти": Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию "Тело продолжает расти": Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию
"Судейские записки говорят за себя": Отец Лопеса оценил победу сына над Клаггеттом "Судейские записки говорят за себя": Отец Лопеса оценил победу сына над Клаггеттом
Лопес разгромил Клаггетта в титульном поединке: видео лучших моментов боя Лопес разгромил Клаггетта в титульном поединке: видео лучших моментов боя
Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул
Помочь журналистам

Видео

Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией
Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина15:32
Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду-2024
Бокс15:12
Лопес озвучил имя следующего желаемого соперника
Бокс15:10
"Почти 20 лет назад": именитый боксер показал ретро фото с Усиком
Украина14:45
Витао попрощался с Шахтером - у него закончился контракт
Украина14:25
С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024
Евро-202414:22
Австрия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бокс14:10
Промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком
Бокс13:49
"Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца
Теннис13:44
Украинцы на Уимблдоне: старт Свитолиной и Калининой, матчи Снигур и Байндль
Евро-202413:34
Румыния – Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK