Лопес озвучил имя следующего желаемого соперника

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) высказался о планах на будущее после победы над Стивом Клаггеттом (38-8-2, 26 КО).

По словам американского боксера, он готов провести объединительный бой против обладателя титула WBA Исаака Круса (26-2-1, 18 КО).

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"Я готов к бою с Крусом. Мне 26 лет, я все еще изучаю бокс. Никто не будет драться так, как Стив Клаггетт. Есть только один боец, который немного похож на него, и он меньше - это "Питбуль" Крус.

Кроме этого, ни один другой боксер вообще не дерется так, как он. Они все боксируют. Теренс Кроуфорд боксирует. Он не бьет по сути. Я провожу именно такие бои не просто так", - цитирует Лопеса Boxing News 24/7.

Напомним, ранее Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию.

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