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"Сведите нас в ринге": Стивенсон выбрал себе приоритетного соперника

Американский боксер поделился планами на будущее.
Сегодня, 16:34
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Американский легковес Шакур Стивенсон заявил, что хотел бы устроить бой против регулярного чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.

По словам боксера, для него этот поединок выглядит более привлекательным, чем встреча в ринге с абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни.

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"Мы собираемся составить план наших дальнейших действий и посмотреть, какие варианты для нас имеют больше смысла. Если смотреть на все с точки зрения бизнеса, то наиболее привлекательный вариант - это бой против "Танка". Это большой поединок. Больше чем любой другой.

С другой стороны, если я подерусь с Девином Хэйни, то получу возможность забрать все пояса легкого веса. Моя чемпионская сторона хочет этого. Я был чемпионом в каждой весовой категории, в которой дрался. Но деловая сторона заставляет меня рискнуть всем. Я готов поставить на кон все в бою с "Танком". Сведите нас в ринге и посмотрите, кто останется в выигрыше", - цитирует Стивенсона Boxing Social.

Отметим, ранее Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с Василием Ломаченко.

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