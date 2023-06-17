"Сведите нас в ринге": Стивенсон выбрал себе приоритетного соперника

Американский легковес Шакур Стивенсон заявил, что хотел бы устроить бой против регулярного чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.

По словам боксера, для него этот поединок выглядит более привлекательным, чем встреча в ринге с абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни.

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"Мы собираемся составить план наших дальнейших действий и посмотреть, какие варианты для нас имеют больше смысла. Если смотреть на все с точки зрения бизнеса, то наиболее привлекательный вариант - это бой против "Танка". Это большой поединок. Больше чем любой другой.

С другой стороны, если я подерусь с Девином Хэйни, то получу возможность забрать все пояса легкого веса. Моя чемпионская сторона хочет этого. Я был чемпионом в каждой весовой категории, в которой дрался. Но деловая сторона заставляет меня рискнуть всем. Я готов поставить на кон все в бою с "Танком". Сведите нас в ринге и посмотрите, кто останется в выигрыше", - цитирует Стивенсона Boxing Social.

Отметим, ранее Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с Василием Ломаченко.