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"Я пох**ил им все планы": Экс-соперник Ломаченко назвал условие для возобновления карьеры

Американец хочет получать большие гонорары.
Сегодня, 10:55
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Теофимо Лопес заявил, что возобновит карьеру только, если ему предложат выгодные финансовые условия.

Американец жаждет заполучить несколько поединков на большую сумму.

"Единственный вариант, при котором я вернусь, - это сделка на несколько боев с девятизначной суммой. Люди не понимают, что я имею в виду. Речь идет не об одном поединке. Я нацелен на 3-5 лет или контракт на 6-8 боев с телеканалом".

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"Я хочу этого, ведь знаю, что боксерская индустрия сделает со мной, если я вернусь. Я нормально к этому отношусь. Ради этого я пожертвую своим величием, так как это позволит мне позаботиться о моей семье. Это то, что действительно имеет для меня значение.

Я пох**ил всем планы, как и должно быть. Это самое лучшее чувство в мире - не просто говорить, что я закончил карьеру, а еще и пох*рить всем планы", - приводит слова американца Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула.


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