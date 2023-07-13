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"Игра окончена": Теофимо Лопес отреагировал на ультиматум WBO

Американец решил отказаться от своих слов, но не от пояса.
Сегодня, 07:42
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес продолжит профессиональную карьеру.

Всемирная боксерская организация обязала американца подтвердить решение уйти на пенсию в течение суток.

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Как сообщил президент организации Франсиско Валкарсель, Лопес письменно обратился в организацию и сообщил, что намерен продолжать выступать.

"Игра окончена.. Теофимо Лопес только что сообщил мне в письменной форме, что он сохранит свой титул WBO в первом полусреднем весе", - написал Валкарсель в Twitter.

Напомним, Лопес завоевал пояс победив единогласным решением судей шотландца Джоша Тейлора.

Ранее Камбосос предположил, когда американец возобновит карьеру.


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