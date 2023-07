"Игра окончена": Теофимо Лопес отреагировал на ультиматум WBO

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес продолжит профессиональную карьеру.

Всемирная боксерская организация обязала американца подтвердить решение уйти на пенсию в течение суток.

Как сообщил президент организации Франсиско Валкарсель, Лопес письменно обратился в организацию и сообщил, что намерен продолжать выступать.

"Игра окончена.. Теофимо Лопес только что сообщил мне в письменной форме, что он сохранит свой титул WBO в первом полусреднем весе", - написал Валкарсель в Twitter.

The game is over..@TeofimoLopez just informed me in writing that he will retain his @WorldBoxingOrg jr welterweight title ...@DanRafael1 @JakeNDaBox @MikeCoppinger @pugboxing @ChavaESPN @LoMejorDelBoxeo @NotiFight