"Игра окончена": Теофимо Лопес отреагировал на ультиматум WBO
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес продолжит профессиональную карьеру.
Всемирная боксерская организация обязала американца подтвердить решение уйти на пенсию в течение суток.
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Как сообщил президент организации Франсиско Валкарсель, Лопес письменно обратился в организацию и сообщил, что намерен продолжать выступать.
"Игра окончена.. Теофимо Лопес только что сообщил мне в письменной форме, что он сохранит свой титул WBO в первом полусреднем весе", - написал Валкарсель в Twitter.
The game is over..@TeofimoLopez just informed me in writing that he will retain his @WorldBoxingOrg jr welterweight title ...@DanRafael1 @JakeNDaBox @MikeCoppinger @pugboxing @ChavaESPN @LoMejorDelBoxeo @NotiFight— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) July 13, 2023
Напомним, Лопес завоевал пояс победив единогласным решением судей шотландца Джоша Тейлора.
Ранее Камбосос предположил, когда американец возобновит карьеру.