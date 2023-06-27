"Думаю, он вернется": Камбосос предположил, когда Лопес возобновит карьеру

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Джордж Камбосос прокомментировал решение своего бывшего соперника Теофимо Лопеса завершить профессиональную карьеру.

По мнению австралийского боксера, американец еще вернется в ринг, когда у него возникнут финансовые трудности.

"Я думаю, что он вернется. Лопес говорит о деньгах, которые ему заплатили. Ему нужно больше денег, и он хочет 100 миллионов, но этого никогда не произойдет. Даже супертяжеловесам столько не платят. Он этого не получит. Когда у него начнут заканчиваться деньги, он однозначно вернется", - отметил боксер.

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При этом Камбосос заявил, что готов предоставить Лопесу возможность взять у него реванш.

"На ринге между мной и ним никогда не будет мира. Это всегда будет война. Если он хочет подраться еще раз, то я встречусь с ним снова.

Я побил его, отнял его титулы. Я победил Лопеса честно и справедливо. Если Теофимо желает сделать это снова, и в этом будет смысл, то, возможно, он приедет в Австралию. Я ведь отправился на его задний двор. К тому же мы можем провести бой в Греции или еще где-нибудь. Да, мы можем это сделать.

Я одержал победу. Я не спешу драться с ним снова. Я ему не проиграл. Я победил его. Когда Девин Хэйни побил меня, я сразу же захотел реванша. На следующий день я сказал, чтобы мне дали этот бой. Такой я боец. Решать Теофимо и его команде. Если они хотят драться и начнут настаивать на этом, то тогда мы можем поговорить", - цитирует Камбососа Boxing News 24.

Напомним, ранее Теофимо Лопес заявил, что завершает карьеру, и отказался от чемпионского титула WBO в первом полусреднем весе.