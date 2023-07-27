Иноуэ озвучил амбициозные планы на этот год

Чемпион по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ после победы над Стивеном Фултоном рассказал о своих планах на этот год.

По словам японского боксера, он намерен стать абсолютным чемпионом дивизиона, подравшись с обладателем титулов WBA и IBF Марлоном Тапалесом.

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"Я хочу объединить все четыре титула в течение этого года. Возможно, мне понадобится три года, чтобы физически адаптироваться ко второму легчайшему весу, а затем я могу подняться в полулегкий дивизион. После недели отдыха я желаю вернуться к работе в зале", - приводит слова Иноуэ The Ring.

Напомним, что в своем последнем бою Наоя Иноуэ победил Стивена Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде и завоевал титулы WBC и WBO.

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