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Лапин - Шварц: лучшие моменты боя - видео

Украинец одержал уверенную победу. Лучшие моменты боя Даниэль Лапин - Аро Шварц.
Вчера, 22:20
Лапин - Шварц / boxingphotos.pl
Лапин - Шварц / boxingphotos.pl

В воскресенье, 26 апреля, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве Даниэль Лапин (8-0, 2 KO) одержал досрочную победу над немцем Аро Шварцем (20-7-1, 13 КО).

В шестом раунде немец после серии ударов от украинского боксера встал на колено, после чего его угол выбросил белое полотенце, отказавшись от продолжения боя.

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Таким образом, Даниэль Лапин одержал победу техническим нокаутом, став обладателем пояса IBO Continental.

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