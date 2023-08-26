Черкашин - Нгамиссенге: лучшие моменты боя - видео

В субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве средневес Федор Черкашин (22-1, 14 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере в поединке с Анауэлем Нгамиссенге (13-0, 8 KO).

В третьем раунде украинский боксер дважды побывал в нокдауне, а в следующей трехминутке был оштрафован на один балл за удар головой и заработал рассечение.

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Соперники прошли всю дистанцию восьмираундового боя, по итогам которого победа досталась французу решением большинства судей со счетом 76-74, 75-75, 78-72.

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