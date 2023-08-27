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Беринчик - Йигит: лучшие моменты боя - видео

Украинец одержал очередную победу. Лучшие моменты боя Денис Беринчик - Энтони Йигит.
Сегодня, 01:00
Беринчик - Йигит / boxingphotos.pl
Беринчик - Йигит / boxingphotos.pl

В субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве провели свой бой чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) и Энтони Йигит (26-3-1, 10 KO).

Бойцы открыто обменивались ударами, не боясь открыться лишний раз или ошибиться, что придавало поединку больше зрелищности.

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Соперники прошли всю дистанцию 12-ранудового поединка, по итогам которой Беринчик одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113 и 116-112.

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