Беринчик - Йигит: лучшие моменты боя - видео
Украинец одержал очередную победу. Лучшие моменты боя Денис Беринчик - Энтони Йигит.
В субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве провели свой бой чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) и Энтони Йигит (26-3-1, 10 KO).
Бойцы открыто обменивались ударами, не боясь открыться лишний раз или ошибиться, что придавало поединку больше зрелищности.
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Соперники прошли всю дистанцию 12-ранудового поединка, по итогам которой Беринчик одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113 и 116-112.
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