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"Есть только один боец": Стивенсон озвучил имя самого желаемого соперника

Американский боксер надеется получить большой поединок.
Сегодня, 11:21
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон, недавно поднявшийся в легкий дивизион, рассказал о своих планах на будущее.

По словам американского боксера, больше всего он хотел бы получить бой против обладателя регулярного титула WBA Джервонты Дэвиса.

"Есть миллион бойцов, которые не хотят выходить со мной в ринг. Это очень нервирует, ведь это то, чем я зарабатываю на жизнь".

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"Первый номер в моем списке - Джервонта. Мой поединок с "Танком" - лучший бой, который может состояться в боксе. Однако я не Дэвис. Он звезда, распродающая трансляции своих боев.

Я не могу предложить денежное соглашение "Танку". Кто я вообще такой, чтобы делать предложение самой большой звезде в боксе? Что я ему предложу? В этом нет смысла. Это их команда должна мне сделать предложение.

Я хочу устроить этот поединок. С удовольствием подрался бы с ним. Думаю, что в плане навыков это самый большой поединок в боксе. Я хочу доказать миру, кто я на самом деле. Можете назвать еще пять бойцов, но все эти ребята не так важны. Есть только один боец, с которым я хочу подраться", - цитирует Стивенсона Boxing News 24.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Шакур Стивенсон должен подраться с Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный пояс WBC в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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