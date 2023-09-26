"Не рискнет": Промоутер оценил вероятность проведения боя Джошуа с Чжилеем

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился своим мнением по поводу возможности устроить бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем временного титула WBO Чжаном Чжилеем.

Глава компании Queensberry Promotions считает, что команда британского боксера вряд ли согласиться на подобный поединок.

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"Чжилей объявил о своем появлении на мировой арене. Он входит в четверку лучших супертяжеловесов в мире. В реванше с Джо Джойсом Чжилей оформил великолепный нокаут. В предыдущем поединке он чрезвычайно хорошо боксировал против очень жесткого, способного и небитого оппонента в лице Джойса. Так что теперь Чжилей здесь, он занял свое место за столом.

Что касается его боя с Джошуа, то здесь даже думать не о чем, но я считаю, что команда Энтони не рискнет драться с Чжилеем. У него хорошая челюсть, он выдержал несколько сильных ударов в своих боях, но, что еще важнее, Чжан умеет бить. Я знаю, что если он поймает Джошуа одним из своих ударов, то, несомненно, потушит ему свет", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Отметим, ранее промоутер Джошуа также оценил возможность проведения боя с Чжилеем.

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