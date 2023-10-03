"Не думаю, что кто-нибудь его победит": Промоутер расхвалил Стивенсона

Промоутер бывшего чемпион мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона Боб Арум высказался о своем подопечном.

Глава компании Top Rank выразил уверенность в непобедимости американского боксера.

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"Шакур - вундеркинд. Я думаю, что он невероятный боец, большой талант. Мы платим его соперникам деньги, которые они раньше не видели, но иногда это работает, а иногда нет.

У нас было соглашение с этим Фрэнком Мартином, мы заплатили ему в семь или восемь раз больше, чем он когда-либо зарабатывал. Его промоутер Том Браун согласился, мы заключили соглашение, а потом парень отказался. Не знаю, что в головах у этих детей. Но мы найдем самые лучшие таланты для боя с Шакуром.

Парень, с которым Шакур будет сражаться 16 ноября, крепкий боец, и он даст ему действительно хороший бой. Но я должен быть честным с вами: я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь победит Шакура", - цитирует Арума Boxing Social.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Шакур Стивенсон должен подраться с Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный пояс WBC в легком весе.

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