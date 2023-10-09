Стивенсон назвал двух лучших легковесов мира

Один из них сам Шакур, а со вторым он намерен устроить бой.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поднявшийся в легкий вес, Шакур Стивенсон назвал двух лучших бойцов своего дивизиона.

По словам американского боксера, один из них он сам, а вторым является Джервонта Дэвис, с которым он хочет встретиться в ринге.

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"Два лучших бойца в легком весе - это я и Дэвис. Джервонта однозначно лучше как боец, чем Девин Хэйни. Как я уже говорил, все зависит от него. Дэвис - звезда pay-per-view. Со своей стороны он заставляет болельщиков прилипать задницами к стульям. Я тоже заставляю их прилипать задницами к стульям. Так что давайте посмотрим и все выясним. Когда он мне позвонит, я буду готов.

Я думаю, что наш бой будет шахматной партией. Люди говорят о его силе. Дэвис обладает отличной мощью, он однозначно может срубить соперника, но во многих случаях он ловит бойцов, которые идут на него. Я здорово работаю на дистанции, отлично ее контролирую, так что посмотрим", - сказал Стивенсон в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним.

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