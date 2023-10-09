iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон назвал двух лучших легковесов мира

Один из них сам Шакур, а со вторым он намерен устроить бой.
Вчера, 23:12
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поднявшийся в легкий вес, Шакур Стивенсон назвал двух лучших бойцов своего дивизиона.

По словам американского боксера, один из них он сам, а вторым является Джервонта Дэвис, с которым он хочет встретиться в ринге.

Читай также: "Не думаю, что кто-нибудь его победит": Промоутер расхвалил Стивенсона

"Два лучших бойца в легком весе - это я и Дэвис. Джервонта однозначно лучше как боец, чем Девин Хэйни. Как я уже говорил, все зависит от него. Дэвис - звезда pay-per-view. Со своей стороны он заставляет болельщиков прилипать задницами к стульям. Я тоже заставляю их прилипать задницами к стульям. Так что давайте посмотрим и все выясним. Когда он мне позвонит, я буду готов.

Я думаю, что наш бой будет шахматной партией. Люди говорят о его силе. Дэвис обладает отличной мощью, он однозначно может срубить соперника, но во многих случаях он ловит бойцов, которые идут на него. Я здорово работаю на дистанции, отлично ее контролирую, так что посмотрим", - сказал Стивенсон в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Статьи по теме

"Не думаю, что кто-нибудь его победит": Промоутер расхвалил Стивенсона "Не думаю, что кто-нибудь его победит": Промоутер расхвалил Стивенсона
Стивенсон признался, какого боксера считает самым умным в истории Стивенсон признался, какого боксера считает самым умным в истории
Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним Стивенсон рассказал, что Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с ним
"Есть только один боец": Стивенсон озвучил имя самого желаемого соперника "Есть только один боец": Стивенсон озвучил имя самого желаемого соперника
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:27
Легенда МЮ дал неутешительный прогноз на итоговое место команды в сезоне
Европа00:03
Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи
Вчера, 23:45
ММА23:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:30
Манчестер Юнайтед определился с судьбой Санчо
Бокс23:12
Стивенсон назвал двух лучших легковесов мира
Европа22:51
Защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала
Евро-202422:40
Сборная Украины провела тренировку в Праге, Попов проходит индивидуальную реабилитацию
Европа22:20
Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром
Европа21:58
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс21:48
"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK