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Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Американец назвал главное преимущество "Цыганского короля".
16 октября, 13:37
Шеннон Бриггс, Тайсон Фьюри и Александр Усик / Boxing Social
Шеннон Бриггс, Тайсон Фьюри и Александр Усик / Boxing Social

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением по поводу поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам спортсмена, украинский чемпион не имеет шансов в бою против британца.

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"Вы не можете идти против Фьюри в этом бою. Он никогда не проигрывает, и вы не можете эффективно действовать против такого бойца. Фьюри - крутой мужчина. Посмотрите на его ноги и смешное телосложение. У него ноги обычного высокого боксера, а тело толстого человека, который никогда не занимался спортом. Могу сказать, что все это помогает ему. У парня нет мускулов.

При этом Тайсон очень ловкий. Он может двигаться на ногах и хорошо работает корпусом. Он не обладает нокаутирующей силой, но это помогает проходить ему раунды. Фьюри очень вынослив. Такой высокий боец с такой выносливостью и техникой очень опасен. Такой человек мог добиться успеха в любую эпоху бокса. Габариты не всегда имеют значение, но это не тот случай. Любой может сломаться, когда дерется с таким парнем", - приводит слова Бриггса Boxing Social.

Ранее Усик рассказал, что ему поможет победить Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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