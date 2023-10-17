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"Станет кошмаром": Джош Тейлор сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Спортсмен выделил важный фактор поединка.
Сегодня, 15:33
Джош Тейлор / Getty Images
Джош Тейлор / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор поделился мнением о поединке обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Тейлора, украинский боксер станет настоящим испытанием для британца, однако все равно проиграет бой.

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"Усик доставит Фьюри чертовски много проблем за счет своей подвижности, стиля, умения выбирать удары и так далее. Я считаю, что для Тайсона это слегка станет кошмаром в том плане, что он будет пытаться пригвоздить подвижного Усика.

Но, как я всегда говорил, хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Я просто думаю, что Тайсон - слишком большой и мощный для Усика. Я считаю, что Александр создаст ему огромные проблемы благодаря своей тактике, но я всегда говорил, что Тайсон просто будет чуть великоватым для него. К тому же он тоже обладает отличным боксерским интеллектом. Он слишком большой, чтобы Усик его победил. Даже Даниэль Дюбуа доставил Усику немного проблем своими ударами по корпусу", - приводит слова Тейлора Boxing Social.

Напомним, Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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