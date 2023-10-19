"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением на предстоящий поединок за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам специалиста, "Цыганский король" победит, несмотря на сопротивление украинца.

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"Фьюри выиграет этот бой, но это будет очень сложный поединок для него. Я не ожидаю, что их противостояние станет самым великим, которое мы когда-либо видели, но все же это интересный поединок.

Фьюри придется повозиться с Усиком, но он найдет способ победить", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, Усик посетит бой Фьюри - Нганну, который состоится 28 октября.

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