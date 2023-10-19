iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри

Специалист выделил статус противостояния украинца и британца.
Сегодня, 11:24
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением на предстоящий поединок за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам специалиста, "Цыганский король" победит, несмотря на сопротивление украинца.

Читай также: Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте

"Фьюри выиграет этот бой, но это будет очень сложный поединок для него. Я не ожидаю, что их противостояние станет самым великим, которое мы когда-либо видели, но все же это интересный поединок. 

Фьюри придется повозиться с Усиком, но он найдет способ победить", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, Усик посетит бой Фьюри - Нганну, который состоится 28 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну "Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну
Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну
"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца "Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина12:00
"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
Бокс11:24
"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри
Другие страны10:58
Месси трогательно поддержал травмированного Неймара
Украина10:35
"Мурашки по телу": Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере
Бокс10:11
Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
Евро-202409:51
Мудрик: Какой-то эксперт говорил, что и в Челси, и в сборной не идет
Бокс09:26
"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну
Другие страны09:03
"Худший момент": Неймар - о травме
Киберспорт08:41
IEM Sydney 2023: BetBoom Team - Complexity, ENCE - FaZe
Бокс08:31
Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK