Названа дата боя Иноуэ - Тапалес за звание абсолютного чемпиона
Обладатели титулов во втором легчайшем весе встретятся в ринге в конце этого года.
Чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (25-0, 22 КО) в своем ближайшем поединке сойдется в ринге с обладателем титулов WBA и IBF Марлоном Тапалесом (37-3, 19 КО).
Бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона между японцем и филиппинцем был официально анонсирован и состоится 26 декабря на Ariake Arenа в Токио, Япония.
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Напомним, что Иноуэ завоевал пояса WBC и WBO в июле этого года в бою со Стивеном Фултоном, нокаутировав соперника в восьмом раунде.
Тапалес завладел титулами WBA и IBF в апреле этого года, одолев раздельным решением судей Муроджона Ахмадалиева.
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