Нганну могут добавить в топ-10 супертяжелого веса по боксу

Dewey Cooper told me ringside after #FuryNgannou that Mauricio Sulaiman, president of WBC, told him Francis Ngannou will be ranked top 10 at heavyweight after tonight’s bout. pic.twitter.com/jbIxaXkKpm

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...