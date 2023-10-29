Нганну могут добавить в топ-10 супертяжелого веса по боксу

Камерунец заслужил на попадание в ранг лучших.

Дейви Купер, тренер Фрэнсиса Нганну, заявил, что президент WBC пообещал добавить его подопечного в топ-10 супертяжелого веса.

"Маурисио Сулейман сказал мне, что Фрэнсис Нганну войдет в рейтинг топ-10 супертяжелого веса по версии WBC, потому что он лучше большинства этих боксеров", – заявил Купер в интервью журналисту Майку Бону.

Dewey Cooper told me ringside after #FuryNgannou that Mauricio Sulaiman, president of WBC, told him Francis Ngannou will be ranked top 10 at heavyweight after tonight’s bout. pic.twitter.com/jbIxaXkKpm — Mike Bohn (@MikeBohn) October 29, 2023

Внесение Нганну в топ-10 супертяжелого веса означает, что в потенциальном реванше с Фьюри на кону могут оказаться пояса британца.

Ранее Нганну отреагировал на поражение от Фьюри.

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