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"Уважайте моего брата": Мбаппе поздравил Нганну с успешным возвращением в ММА

Французский футболист отреагировал на победу камерунского бойца.
Сегодня, 16:34
Нганну успешно вернулся в ММА / Getty Images
Нганну успешно вернулся в ММА / Getty Images

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) досрочно выиграл бой с обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4), успешно вернувшись в ММА после двух боксерских поединков.

На победу камерунца отреагировал нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, опубликовав совместное фото с бойцом и обратившись к нему в своем Instagram.

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Также француз не забыл вспомнить о сыне Нганну Коби, который умер в 18-месячном возрасте в апреле этого года.

"Уважайте моего брата Фрэнсиса Нганну. Для Коби", - написал Мбаппе.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе фрэнсис нганну PFL

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