"Уважайте моего брата": Мбаппе поздравил Нганну с успешным возвращением в ММА
Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) досрочно выиграл бой с обладателем титула PFL в тяжелом весе бразильцем Ренаном Феррейрой (13-4), успешно вернувшись в ММА после двух боксерских поединков.
На победу камерунца отреагировал нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, опубликовав совместное фото с бойцом и обратившись к нему в своем Instagram.
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Также француз не забыл вспомнить о сыне Нганну Коби, который умер в 18-месячном возрасте в апреле этого года.
"Уважайте моего брата Фрэнсиса Нганну. Для Коби", - написал Мбаппе.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра.
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