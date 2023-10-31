"Ты следующий": Фьюри ответил на обращение Усика

Британец так и не назвал дату боя.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на видеообращение обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Украинец обратился к британцу, чтобы тот заявил о своей готовности к бою 23 декабря.

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Фьюри подтвердил, что выйдет на ринг с Усиком, но дату не назва.

"Ты будешь следующим", - написал Фьюри.

Ранее стало известно условие, при котором бой Усик - Фьюри перенесут.

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