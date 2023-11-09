Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от BoxRec
Неожиданно, но на втором месте оказался бывший соперник украинца.
Авторитетный портал BoxRec опубликовала рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.
Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавляет список лучших боксеров.
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На втором месте идет Энтони Джошуа, а тройку лучших замыкает обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.
BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.
Топ-10 боксеров супертяжелого веса от BoxRec:
- Александр Усик
- Энтони Джошуа
- Тайсон Фьюри
- Даниэль Дюбуа
- Отто Валлин
- Чжан Чжилей
- Джо Джойс
- Мурат Гассиев
- Диллиан Уайт
- Филип Хргович
Ранее украинский чемпион сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри .
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