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Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от BoxRec

Неожиданно, но на втором месте оказался бывший соперник украинца.
Сегодня, 16:46
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный портал BoxRec опубликовала рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавляет список лучших боксеров.

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На втором месте идет Энтони Джошуа, а тройку лучших замыкает обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Топ-10 боксеров супертяжелого веса от BoxRec:

  1. Александр Усик
  2. Энтони Джошуа
  3. Тайсон Фьюри
  4. Даниэль Дюбуа
  5. Отто Валлин
  6. Чжан Чжилей
  7. Джо Джойс
  8. Мурат Гассиев
  9. Диллиан Уайт
  10. Филип Хргович

Ранее украинский чемпион сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри .

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