Усик возглавил рейтинг супертяжелого веса от BoxRec

Неожиданно, но на втором месте оказался бывший соперник украинца.

Авторитетный портал BoxRec опубликовала рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавляет список лучших боксеров.

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На втором месте идет Энтони Джошуа, а тройку лучших замыкает обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Топ-10 боксеров супертяжелого веса от BoxRec:

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Отто Валлин Чжан Чжилей Джо Джойс Мурат Гассиев Диллиан Уайт Филип Хргович

Ранее украинский чемпион сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри .

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