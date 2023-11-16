Усик: Бой против Фьюри будет невероятным

В четверг, 16 ноября, состоялась пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри, во время которой была объявлена окончательная дата проведения их боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Во время пресс-конференции украинский чемпион прокомментировал решение британской стороны перенести бой, который был назначен на 23 декабря, а также собственные ожидания от их очной встречи.

"Человек ведет себя так, когда он боится, или не уверен в чем-то. Конечно, когда Нганну его избивал, я волновался, что наш бой не состоится. Для меня это большая возможность, провести этот бой за абсолюта", - сказал Александр.

"Я знаю, что в следующем бою Тайсон Фьюри будет другим, не таким, как против Нганну. Он вел себя так, будто это было шоу, но после нокдауна он понял, что это настоящий бой. Каким будет бой 17 февраля? Невероятным!".

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели традиционную битву взглядов, во время которой "Цыганский король" решил проверить украинца, начав свои обычные провокации.

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