iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик: Бой против Фьюри будет невероятным

Александр с нетерпением ждет возможности стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Сегодня, 21:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В четверг, 16 ноября, состоялась пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри, во время которой была объявлена окончательная дата проведения их боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Во время пресс-конференции украинский чемпион прокомментировал решение британской стороны перенести бой, который был назначен на 23 декабря, а также собственные ожидания от их очной встречи.

"Человек ведет себя так, когда он боится, или не уверен в чем-то. Конечно, когда Нганну его избивал, я волновался, что наш бой не состоится. Для меня это большая возможность, провести этот бой за абсолюта", - сказал Александр.

"Я знаю, что в следующем бою Тайсон Фьюри будет другим, не таким, как против Нганну. Он вел себя так, будто это было шоу, но после нокдауна он понял, что это настоящий бой. Каким будет бой 17 февраля? Невероятным!".

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели традиционную битву взглядов, во время которой "Цыганский король" решил проверить украинца, начав свои обычные провокации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

И это лучший трэш-токер? Фьюри обзывал Усика одними и теми же словами по кругу И это лучший трэш-токер? Фьюри обзывал Усика одними и теми же словами по кругу
Фьюри начал "быковать" на первой битве взглядов с Усиком Фьюри начал "быковать" на первой битве взглядов с Усиком
Хэмилтон стал игровым персонажем Fortnite Хэмилтон стал игровым персонажем Fortnite
"Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой "Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 122:58
Хэмилтон стал игровым персонажем Fortnite
Европа22:45
"Он стар и уже не тянет": Карвахаль рассказал, как справляется с критикой
Европа22:26
Фото гениталий наказуемо: директор соперника Шахтера был дисквалифицирован
Бокс22:09
И это лучший трэш-токер? Фьюри обзывал Усика одними и теми же словами по кругу
Бокс21:45
Усик: Бой против Фьюри будет невероятным
Бокс21:35
Фьюри начал "быковать" на первой битве взглядов с Усиком
Европа21:19
Модрич переосмыслил свое будущее в Реале
Евро-202421:09
Евро-2024: Венгрия стала 10-й участницей турнира
Евро-202421:03
Квалификация к Евро-2024: Венгрия спаслась в самом конце и досрочно вышла на Евро
Бокс20:41
Считаем дни: определилась дата проведения боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK