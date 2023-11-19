iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"15-20 минут": Промоутер Усика рассказал, как согласовывали новую дату боя с Фьюри

Представитель украинца раскрыл детали переговоров о переносе поединка за звание абсолюта.
Сегодня, 19:32
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что они достаточно быстро договорились с командой чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри о переносе объединительного боя.

По его словам, сторона украинца понимала, что провести поединок 23 декабря будет невозможно, поэтому они совместно выбрали новую дату.

Читай также: "Я там танцую и пою": Усик заявил, что залез в голову Фьюри

"Правда ли, что переговоры о бое с Фьюри длились два дня? Нет, на самом деле они длились 15-20 минут.

Я объясню почему. Менеджер Фьюри, Фрэнк и Джордж Уоррены, я и Усик работали вместе. Тайсона с нами не было, так что мы согласовали дату с людьми из Саудовской Аравии. Мы пытались быть очень сговорчивыми. Мы понимали, что невозможно подраться 23 декабря, потому что Фьюри жестко побили на ринге. Так что если бы мы настаивали на этой дате, то это бы не принесло никакого позитива. Это неконструктивная позиция.

Мы обсуждали несколько дат и остановили выбор на одной. Организаторы немного перекроили график других событий, и вот мы здесь", - сказал Красюк в комментарии Daily Mail Sport Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком "Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком
Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
"Мне не очень он нравится": Усик раскритиковал боксера, который проведет бой в Саудовской Аравии "Мне не очень он нравится": Усик раскритиковал боксера, который проведет бой в Саудовской Аравии
Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис21:30
Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель
Евро-202421:24
"Фаворита не будет": Тренер сборной Италии - о решающем матче с Украиной
Теннис21:17
Джокович - победитель турнира АТР в Турине
Евро-202420:58
Сборная Украины провела тренировку в Леверкузене перед матчем с Италией
Евро-202420:57
Покер Лукаку помог Бельгии разгромить Азербайджан
Украина20:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Тризуб, Днепр крупно уступил Киев Кэпиталс
Бокс20:15
"Заряжен на удары по лицу": Фьюри раскрыл план на бой с Усиком
Европа20:10
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа19:58
Ливерпуль, Челси и Ман Сити поборются за аргентинского вундеркинда
Украина19:55
Суперлига: Ровно минимально уступило дома Прикарпатью, Днепр победил Кривбасс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK