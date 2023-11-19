"15-20 минут": Промоутер Усика рассказал, как согласовывали новую дату боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что они достаточно быстро договорились с командой чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри о переносе объединительного боя.

По его словам, сторона украинца понимала, что провести поединок 23 декабря будет невозможно, поэтому они совместно выбрали новую дату.

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"Правда ли, что переговоры о бое с Фьюри длились два дня? Нет, на самом деле они длились 15-20 минут.

Я объясню почему. Менеджер Фьюри, Фрэнк и Джордж Уоррены, я и Усик работали вместе. Тайсона с нами не было, так что мы согласовали дату с людьми из Саудовской Аравии. Мы пытались быть очень сговорчивыми. Мы понимали, что невозможно подраться 23 декабря, потому что Фьюри жестко побили на ринге. Так что если бы мы настаивали на этой дате, то это бы не принесло никакого позитива. Это неконструктивная позиция.

Мы обсуждали несколько дат и остановили выбор на одной. Организаторы немного перекроили график других событий, и вот мы здесь", - сказал Красюк в комментарии Daily Mail Sport Boxing.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком.

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