Уорд назвал победителя боя Усик - Фьюри

Популярный американский боксер Андре Уорд высказался о поеиднке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам боксера, украинец окажет достойное сопротивление, но "Цыганский король" победит.

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"Это бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня. Как правило, ты отдаешь предпочтение хорошему большому парню. Усик будет сложным соперником для Фьюри, потому что Тайсон не привык драться с такими бойцами поменьше.

Учитывая сказанное и несмотря на последний бой Фьюри, нужно полагать, что он найдет способ все просчитать. Я думаю, что это будет отличный бой. Я рад, что Усик наконец-то заполучил этот поединок. С учетом последнего выступления Фьюри букмекеры теперь отдают предпочтение Усику, но я думаю, что нужно склоняться к тому, что Фьюри найдет способ победить", - приводит слова Уорда Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее украинец сообщил даст ли реванш Тайсону, если победит в первом поединке.

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