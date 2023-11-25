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"Он подвел себя": Макгиган назвал фаворита боя Фьюри – Усик

Специалист вспомнил скандальную победу Тайсона над Нганну.
Сегодня, 12:14
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган заявил, что его Тайсон Фьюри больше не является фаворитом в бою с Александром Усиком.

По мнению специалиста, британец подпортил свою репутацию во время поединка с камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

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"Давайте будем честными: Тайсон много раз лежал на полу, потому что у него не самый крепкий подбородок. Он заслужил победу в бою с Нганну, но его выступление не впечатлило.

Фьюри - подвел себя. Конечно, если говорить о поединке с Усиком, то он всегда будет фаворитом, но после такого выступления, уже не таким явным. Все же это очень большое и денежное противостояние", - приводит слова тренера Boxing Social.

Напомним, Фьюри и Усик проведут бой 17-го февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее бывший чемпион предположил, почему Фьюри провалился в бою с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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