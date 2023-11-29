"Никто не верил": Менеджер Усика оценил достижения своего подопечного

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о своем подопечном.

"Не забывайте, что как чемпион в тяжелом весе Александр уже владел всеми четырьмя поясами. Никто не верил, что он сможет зайти так далеко в супертяжелом весе. Никто не верил, что он сможет прийти и доминировать в супертяжелом весе, что происходит сейчас".

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"Мне посчастливилось работать с Александром. Конечно, это очень много значит для меня. Он очень хороший человек, у него нет зависти, он всегда улыбается, счастливый, ему нравится общаться с людьми. Мне приятно работать с Александром. Бой с Фьюри будет отличным шоу. Самым большим шоу", - цитирует Климаса Boxing Talk.

Отметим, также Климас объяснил, за счет чего Усик одолеет Фьюри.

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