Стало известно, когда Выхрист проведет свой следующий бой

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) свой следующий бой проведет в ближайшее время.

Промоутер спортсмена Эрол Чейлан заявил, что Выхрист выйдет на ринг в январе следующего года.

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"Виктор снова здоров, он залечил ребро и спину. Он уже работает в полную силу и вернется в ринг не позже конца января.

Мы продлили наш контракт и все обнулили. Виктор снова подписал контракт с EC Boxing на 5 лет и доказал, что полностью нам доверяет и доволен нами", - приводит слова промоутера FightNews.

Выхрист свой последний бой провел в феврале, досрочно проиграв Ленье Перро.

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