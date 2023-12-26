Инуэ стал абсолютным чемпионом второго легчайшего веса, нокаутировав Тапалеса

Наоя Инуэ, боксер второго легчайшего веса, одержал победу над Марлоном Тапалесом. Поединок завершился нокаутом Инуэ в 10-м раунде.

Ранее Инуэ держал титулы WBC и WBO, которые он завоевал у Стивена Фултона. В то время как Тапалес выиграл пояса WBA и IBF после боя с Муроджоном Ахмадалиевым.

Видеообзор боя Инуэ - Тапалес:

Отметим, Инуэ стал первым абсолютным чемпионом в категории второго легчайшего веса, существующем с 1976 года.

Ранее сообщалось, что Уайлдер провел ужасный бой и уступил Паркеру по очкам.

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