Инуэ стал абсолютным чемпионом второго легчайшего веса, нокаутировав Тапалеса
Японец добыл уверенную победу над соперником.
Наоя Инуэ, боксер второго легчайшего веса, одержал победу над Марлоном Тапалесом. Поединок завершился нокаутом Инуэ в 10-м раунде.
Ранее Инуэ держал титулы WBC и WBO, которые он завоевал у Стивена Фултона. В то время как Тапалес выиграл пояса WBA и IBF после боя с Муроджоном Ахмадалиевым.
Видеообзор боя Инуэ - Тапалес:
Отметим, Инуэ стал первым абсолютным чемпионом в категории второго легчайшего веса, существующем с 1976 года.
Ранее сообщалось, что Уайлдер провел ужасный бой и уступил Паркеру по очкам.
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