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Уайлдер признался, о чем пообщался с Паркером после провального боя

Соперники обменялись любезностями во время переписки.
Сегодня, 15:35
Уайлдер потерпел поражение от Паркера / Getty Images
Уайлдер потерпел поражение от Паркера / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что переписывался с Джозефом Паркером в то же вечер после своего сокрушительного поражения от новозеландца во время боксерского шоу в Саудовской Аравии.

По словам американца, между ними никогда не было вражды и после поединка они отдали должное друг другу.

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"Паркер сказал, что у него никогда в жизни не было шести кубиков пресса до встречи со мной. Он написал мне сразу же после боя. Он поблагодарил за возможность встретиться со мной в ринге.

А я ответил Джозефу: "С победой". Написал: "Надеюсь, ты насладишься этой победой вместе со своей семьей".

Действительно, между нами никогда не было каких-то стычек. Мы уже давно знакомы. Паркер действительно очень классный парень, очень приятная личность", - сказал Уайлдер в комментарии 78SPORTSTV.

Ранее Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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