Тренер Уайлдера назвал причину, по которой Паркер победил Деонтея

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира по версии WBС в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о поединке американца с Джозефом Паркером.

По словам специалиста, "Бронзовый бомбардировщик" проиграл, ведь новозеландец проделал отменную работу.

Читай также: Уайлдер признался, о чем пообщался с Паркером после провального боя

"Главной проблемой был Джозеф Паркер, его тренер и их план на бой. Он не шел на необязательный риск, чтобы не пропустить сумасшедший удар навстречу, как было с Хелениусом.

На мой взгляд, нашей проблемой был Джо Паркер. Теперь, вдобавок к этому, нам нужно сохранять связь с реальностью. Паркер дрался против парня, который буквально простаивал два года. Из-за этого ли мы проиграли? Я не могу так сказать, потому что не принижаю бойцов, которые выходят и делают свое дело, как это сделал Джо Паркер", - приводит слова тренера Boxing Social.

Напомним, Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей в рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее новозеландец рассказал, за счет чего удалось одолеть Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!