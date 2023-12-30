iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это был последний раз": Чисора сделал громкое заявление о будущем Уайлдера

Британский боксер считает, что с карьерой "Бронзового бомбардировщика" покончено.
Сегодня, 15:35
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мнением о будущем бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Британский боксер предполагает, что проигранный американцем поединок Джозефу Паркеру может стать последним в его карьере.

Читай также: Уайлдер озвучил окончательное решение по поводу своей карьеры

"Джозеф Паркер боксировал прекрасно. Я не понимаю, чего ждал Уайлдер, но уважение Паркеру, он боксировал потрясающе, держал себя в тонусе, избегал мощных ударов справа.

Уайлдер проиграл бой. Я думаю, что Деонтей больше не хочет драться. Я считаю, что это был последний раз, когда мы видели Уайлдера. Боя с Энтони Джошуа не будет. Это был последний раз, когда мы смотрели поединок Уайлдера. С ним покончено", - сказал Чисора в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее тренер Уайлдера назвал причину, по которой Паркер одержал победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

Статьи по теме

Тренер Уайлдера назвал причину, по которой Паркер победил Деонтея Тренер Уайлдера назвал причину, по которой Паркер победил Деонтея
Уайлдер признался, о чем пообщался с Паркером после провального боя Уайлдер признался, о чем пообщался с Паркером после провального боя
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением "Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Украина17:00
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Европа16:50
Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника
Европа16:33
Челси без Мудрика добыл крайне непростую победу над Лутоном
Европа16:16
Пиоли прокомментировал слухи о возможном увольнении из Милана
Европа15:49
В Баварии определились с преемником Тухеля
Бокс15:35
"Это был последний раз": Чисора сделал громкое заявление о будущем Уайлдера
Европа15:19
Спортивный директор Ан-Насра: Ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает Роналду
Европа14:50
Икарди стал спортсменом года в Турции по версии GQ
Европа14:29
Гвардиола - тренер года по версии IFFHS
ММА14:18
"Величайший камбэк в истории спорта": Макгрегор сделает заявление о своем будущем 1 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK