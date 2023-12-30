"Это был последний раз": Чисора сделал громкое заявление о будущем Уайлдера

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мнением о будущем бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Британский боксер предполагает, что проигранный американцем поединок Джозефу Паркеру может стать последним в его карьере.

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"Джозеф Паркер боксировал прекрасно. Я не понимаю, чего ждал Уайлдер, но уважение Паркеру, он боксировал потрясающе, держал себя в тонусе, избегал мощных ударов справа.

Уайлдер проиграл бой. Я думаю, что Деонтей больше не хочет драться. Я считаю, что это был последний раз, когда мы видели Уайлдера. Боя с Энтони Джошуа не будет. Это был последний раз, когда мы смотрели поединок Уайлдера. С ним покончено", - сказал Чисора в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее тренер Уайлдера назвал причину, по которой Паркер одержал победу.

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