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Гвоздик назвал главное сильнейшее качество Бетербиева

Украинец проигрывал российскому боксеру.
Сегодня, 09:03
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Полутяжеловес Александр Гвоздик высказался по поводу поединка чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в его весе Артура Бетербиева и Каллума Смита.

По словам украинца, российский боксер очень силен, что делает его одним из лучших в мире.

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"Главная сильная сторона Бетербиева - это то, что он выходит и ломает тебя. Он от природы очень сильный парень. Я знаю, что он много над этим работает. Сила - это его главный козырь. Поэтому, чтобы победить его, ты должен быть готов на сто процентов. Ты можешь быть от природы лучше как боксер и быстрее, чем он, но Бетербиев всегда нейтрализует лучшие качества других бойцов.

Чтобы победить его, ты можешь убегать от него все 12 раундов, но твои кондиции должны быть на самом высоком уровне. У меня этого не было, поэтому я оказался в беде. В общем, он сломал меня", - сказал Гвоздик в интервью ProBox TV.

Бой Бетербиева против Смита состоится 13 января в канадском Квебеке.

Ранее Бетербиев назвал причину поражения Усику на Олимпиаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик Артур Бетербиев

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