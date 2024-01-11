Гвоздик сделал прогноз на бой Смит - Бетербиев
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое обладателя титулов WBC, WBO и IBF в его дивизионе Артура Бетербиева и Каллума Смита.
Украинец считает, что россиянин, которому он проиграл несколько лет назад, уничтожит своего соперника.
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"Бетербиев просто сломает Смита. Я не вижу здесь особой конкуренции, если только Смит не сможет донести мощную бомбу в начале поединка и, вероятно, уронит Бетербиева. Но этот сценарий кажется практически невозможным.
Ты никогда не знаешь, когда боец постареет. Но в этом бою я вижу нокаут от Бетербиева. Я думаю, что это произойдет в шестом раунде, где-то в середине поединка или, может быть, раньше", - сказал Гвоздик в интервью ProBox TV.
Бой Бетербиева против Смита состоится 13 января в канадском Квебеке.
Ранее Гвоздик назвал главное сильнейшее качество Бетербиева.
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