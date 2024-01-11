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Гвоздик сделал прогноз на бой Смит - Бетербиев

Украинец уверен в победе своего бывшего соперника.
Сегодня, 13:37
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое обладателя титулов WBC, WBO и IBF в его дивизионе Артура Бетербиева и Каллума Смита.

Украинец считает, что россиянин, которому он проиграл несколько лет назад, уничтожит своего соперника.

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"Бетербиев просто сломает Смита. Я не вижу здесь особой конкуренции, если только Смит не сможет донести мощную бомбу в начале поединка и, вероятно, уронит Бетербиева. Но этот сценарий кажется практически невозможным.

Ты никогда не знаешь, когда боец постареет. Но в этом бою я вижу нокаут от Бетербиева. Я думаю, что это произойдет в шестом раунде, где-то в середине поединка или, может быть, раньше", - сказал Гвоздик в интервью ProBox TV.

Бой Бетербиева против Смита состоится 13 января в канадском Квебеке.

Ранее Гвоздик назвал главное сильнейшее качество Бетербиева.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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