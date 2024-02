"Нужно шесть швов и три месяца": Леннокс Льюис отреагировал на срыв боя Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал информацию о том, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил травму.

Британец провел парелль с поединком "Цыганского короля" с Отто Валлиным, а также рассказал, что ждет Тайсона.

"Тайсону не повезло. Это повреждение находится в той же области, что и то, которое он получил в бою с Валлином.

Вероятно, ему понадобится примерно 6 швов и 3 месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается", - написал Льюис.

Tough break for @Tyson_Fury. This cut is in same area as one he got in Wallin fight. He’s probably gonna need about 6 stitches and 3 months to heal. 🙏🏾😑 The saga continues… pic.twitter.com/ztlKZUoSyw