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"Бой в мае - слишком рано": Экс-тренер Усика считает, что поединок с Фьюри стоило отложить на более поздний срок

Именитый специалист скептически настроен по поводу восстановления британца после рассечения.
Сегодня, 13:10
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о рассечении у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, из-за которого в очередной раз был перенесен их бой.

По словам специалиста, если бы он представлял сторону британского боксера, то попытался бы отложить поединок на более поздний срок, чем 18 мая, поскольку "Цыганский король" не успеет полноценно восстановиться после травмы.

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"Судя по тому, что я видел, для заживления рассечения потребуется шесть-семь месяцев. Похоже, это одно из тех рассечений, которые нужно зашивать изнутри и снаружи, чтобы получить наилучший результат заживления.

Бой в мае - это слишком рано, это торопит события. Я предвижу, что этот порез снова откроется, если они проведут поединок в мае. Я бы перенес бой на июнь или июль, чтобы быть уверенным. Лично я, как тренер по боксу, отодвинул бы его на более поздний срок. Чем больше времени ему потребуется на восстановление, тем лучше будет для Фьюри", - сказал Али Башир в комментарии Seconds Out.

Ранее экс-чемпион мира выступил с сенсационным прогнозом касаемо карьеры Фьюри в боксе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джеймс Али Башир

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