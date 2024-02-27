Стал известен следующий соперник Канело

Сегодня, 09:13

Сегодня, 09:13

Мексиканец выйдет в ринг весной текущего года.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес вскоре вернется на ринг.

Как сообщает ESPN, команда мексиканца уже работает над организацией следующего поединка боксера.

Соперником Альвареса станет непобежденный соотечественник Хайме Мунгия. Бой пройдет четвертого мая.

Свой последний бой 33-летний Канело провел в сентябре, когда решением судей одолел Джермелла Чарло. 27-летний Мунгия нокаутировал Джона Райдера в январе.

Ранее сообщалось, что Гвоздик поборется за титул временного чемпиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!