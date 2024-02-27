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Стал известен следующий соперник Канело

Мексиканец выйдет в ринг весной текущего года.
Сегодня, 09:13
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес вскоре вернется на ринг.

Как сообщает ESPN, команда мексиканца уже работает над организацией следующего поединка боксера.

Соперником Альвареса станет непобежденный соотечественник Хайме Мунгия. Бой пройдет четвертого мая.

Свой последний бой 33-летний Канело провел в сентябре, когда решением судей одолел Джермелла Чарло. 27-летний Мунгия нокаутировал Джона Райдера в январе.

Ранее сообщалось, что Гвоздик поборется за титул временного чемпиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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