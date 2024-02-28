"Останется навсегда": Промоутер назвал самого сложного соперника Хэйни

Хирн предположил, сможет ли Гарсия создать чемпиону такие же проблемы.

Хэйни дрался с Ломаченко в своем последнем поединке в легком весе / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, поделился мнением о его сопернике Райане Гарсии.

Функционер отметил, что тот представляет собой опасность, но все же самым сложным оппонентом для его подопечного останется Василий Ломаченко.

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"Является ли Гарсия самым сложным соперником Девина? Нет. Я думаю, что Ломаченко останется навсегда самым сложным боем в карьере Девина. Все же у Райана хороший стиль, он реактивный и умеет бить. К тому же парень в расцвете сил.

Думаю, что Гарсия заслуживает уважения. Он восстановился после поражения Дэвису, побив Дуарте. То, что Райан согласился встретиться с Девином, показывает уровень Хэйни. Потому что раньше люди искали оправдания, так как не видели вознаграждения", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов.

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