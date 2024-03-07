Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением по поводу Дэвида Бенавидеса.

По словам украинца, мексиканец немного отличается от россиянина - он более быстрый, но не такой жесткий.

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"Бенавидес быстрее. Более комбинационный. Это 100%. Опыт? Они оба опытные. И в этом плане один не уступает второму. Бенавидес не только быстрее. Думаю, он более активный. В США таких называют volume puncher, то есть это боец, который выбрасывает очень много ударов.

При этом мне кажется, что он не настолько жесткий, как Бетербиев. Это 100%. Как вы и говорили, у Бетербиева лучше работа ног. Хотя я бы и не сказал, что она у него прям какая-то невероятная. Но в сравнении с Бенавидесом он лучше. Ведь тот на ногах немного статичен. Бенавидес оказывает постоянный прессинг, выбрасывает многоударные комбинации. Но если бы мы говорили об очном поединке между Бетербиевым и Бенавидесом, то я не сказал бы с уверенностью, кто одержит победу. Допускаю, что Бетербиев", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Ранее Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою.

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