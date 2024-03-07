iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева

Украинец готовится к своему следующему сопернику.
Вчера, 23:15
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / Getty Images
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением по поводу Дэвида Бенавидеса.

По словам украинца, мексиканец немного отличается от россиянина - он более быстрый, но не такой жесткий.

Читай также: "Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну

"Бенавидес быстрее. Более комбинационный. Это 100%. Опыт? Они оба опытные. И в этом плане один не уступает второму. Бенавидес не только быстрее. Думаю, он более активный. В США таких называют volume puncher, то есть это боец, который выбрасывает очень много ударов.

При этом мне кажется, что он не настолько жесткий, как Бетербиев. Это 100%. Как вы и говорили, у Бетербиева лучше работа ног. Хотя я бы и не сказал, что она у него прям какая-то невероятная. Но в сравнении с Бенавидесом он лучше. Ведь тот на ногах немного статичен. Бенавидес оказывает постоянный прессинг, выбрасывает многоударные комбинации. Но если бы мы говорили об очном поединке между Бетербиевым и Бенавидесом, то я не сказал бы с уверенностью, кто одержит победу. Допускаю, что Бетербиев", - сказал Гвоздик в интервью vRINGe.

Ранее Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

Статьи по теме

"Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну "Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою Гвоздик признался, что будет болеть за Бетербиева в его следующем бою
"Самый странный бой": Хирн негативно оценил утверждение поединка Гвоздика с Бенавидесом "Самый странный бой": Хирн негативно оценил утверждение поединка Гвоздика с Бенавидесом
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
Бокс23:40
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
НБА23:36
Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя
Киберспорт23:26
BLAST Premier Spring Showdown: Liquid сенсационно вылетели от португальцев, OG выбили Complexity
Бокс23:15
Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK