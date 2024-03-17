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"Дата не подтверждена": Гвоздик сделал неожиданное заявление о бое с Бенавидесом

Боксер поделился подробностями о будущем поединке.
Сегодня, 14:58
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое против Дэвида Бенавидеса за пояс временного чемпиона по версии WBC.

По его словам, ранее озвученная дата поединка 15 июня не является окончательно утвержденной.

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"Давайте сразу начнем с конкретики. Эта дата, 15 июня, не подтверждена. В сети появилась эта информация с датой боя уже давно, но в контракте, который я подписал, была другая дата.

Было две базовые даты шоу в Лас-Вегасе с разницей в две недели. Одна в конце июня, другая в начале июля. Точную дату не буду называть. Не считаю это правильным. Пока", - приводит слова Гвоздика Sport-express.ua.

Ранее Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик дэвид бенавидес

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