"Дата не подтверждена": Гвоздик сделал неожиданное заявление о бое с Бенавидесом
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о бое против Дэвида Бенавидеса за пояс временного чемпиона по версии WBC.
По его словам, ранее озвученная дата поединка 15 июня не является окончательно утвержденной.
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"Давайте сразу начнем с конкретики. Эта дата, 15 июня, не подтверждена. В сети появилась эта информация с датой боя уже давно, но в контракте, который я подписал, была другая дата.
Было две базовые даты шоу в Лас-Вегасе с разницей в две недели. Одна в конце июня, другая в начале июля. Точную дату не буду называть. Не считаю это правильным. Пока", - приводит слова Гвоздика Sport-express.ua.
Ранее Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри.
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