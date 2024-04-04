"Кровавая бойня": Чисора объяснил, почему Фьюри будет опасаться Усика

Британский боксер Дерек Чисора высказался о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам ветерана спорта, "Цыганский король" будет боксировать на дистанции и действовать аккуратно.

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"Фьюри придется боксировать. Он не может стоять на месте, потому что его глаз еще не зажил.

Усик будет специально тренироваться, как пометить глаз Тайсона, чтобы рассечение снова открылось. Так что мы увидим кровавую баню", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Бой Фьюри и Усика пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Нельсон рассказал, кто является "кротом" в лагере Фьюри.

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