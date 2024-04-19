Бывший соперник Усика и Фьюри назвал сильнейшего супертяжа современности

Дерек Чисора, бывший соперник действующих чемпионов супертяжелого веса Александра Усика и Тайсона Фьюри, заявил, что считает украинца лучшим бойцом в этом дивизионе на данный момент.

По его словам, украинский боксер в поединке с британцем способен вписать свое имя в историю.

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"Учитывая текущие послужные списки и последние выступления, прямо сейчас лучшим супертяжеловесом в мире является Усик, золотой призер Олимпиады и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Он поднялся в супертяжелый вес и захватил его.

В следующем бою он может доказать, что является лучшим бойцом pound-for-pound и сотворить историю для Украины", - приводит слова Чисоры DAZN.

Ранее Фьюри сделал неожиданное признание, как отреагирует на поражение от Усика.

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