Сергей Деревянченко - Вон Александер: видео боя

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) уверенно выиграл поединок с американцем Воном Александером (18-11-1, 11 КО).

Бой состоятся в ночь на воскресенье, 21 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, США в андеркарде поединка Девина Хэйни и Райана Гарсии.

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Деревянченко успешно закрыл поражение от Хайме Мунгии, разобравшись с Александером. Украинский боксер отправил американца в нокдаун в восьмой трехминутке и по итогам десяти раундов одержал победу единогласным решением со счетом 100-89, 100-89, 100-89.

Вашему вниманию видео боя Деревянченко - Александер:

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Хэйни - Гарсия.

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