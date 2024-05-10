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"Мы приближаемся": Усик с командой отправился на бой с Фьюри

Украинский чемпион вылетел в Саудовскую Аравию, где проведет поединок с британцем.
Сегодня, 14:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вскоре встретится в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Украинский боксер вместе со своей командой уже отправился в эту ближневосточную страну, о чем отчитался в своем Instagram, опубликовав фото из самолета.

"Мы приближаемся! 18.05, Эр-Рияд", - подписал снимок Усик.

Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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