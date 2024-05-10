"Мы приближаемся": Усик с командой отправился на бой с Фьюри
Украинский чемпион вылетел в Саудовскую Аравию, где проведет поединок с британцем.
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вскоре встретится в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Украинский боксер вместе со своей командой уже отправился в эту ближневосточную страну, о чем отчитался в своем Instagram, опубликовав фото из самолета.
"Мы приближаемся! 18.05, Эр-Рияд", - подписал снимок Усик.
Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.
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