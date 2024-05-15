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Усик - Фьюри: смотреть онлайн-трансляцию открытой тренировки 15.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция открытой тренировки украинского и британского боксеров.
Сегодня, 11:30
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки / Top Rank Boxing
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 18 мая встретится в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, поборовшись за звание абсолюта дивизиона.

За три дня до поединка украинский и британский боксеры проведут открытую тренировку.

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Мероприятие состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало тренировки в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию открытой тренировки Усик - Фьюри

Ранее сообщалось, что на бой Усик - Фьюри был утвержден судейский состав.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки

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