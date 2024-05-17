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Промоутер отреагировал на слухи о рекордных гонорарах Усика и Фьюри за бой

Представитель украинца отметил, что озвученные цифры не имеют отношения к реальности.
Сегодня, 19:35
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал слухи о том, что его подопечный и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри получат рекордные в карьере гонорары за бой.

Ранее появилась информация, что британец гарантировано заработает 69 миллионов долларов, а украинец - 34 миллиона долларов.

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Тем не менее, по словам представителя украинского боксера, озвученные суммы не соответствует действительности.

"Никакого отношения к реальности не имеют", - написал Красюк в комментарии на боксерской странице Tribuna.com.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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