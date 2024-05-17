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"Увидишь самбу": Фьюри дал обещание Неймару, который поддержал его перед боем с Усиком

Бразильский футболист оставил послание британского боксеру накануне поединка.
Сегодня, 20:18
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) уже вскоре сойдется в ринге с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО), поборовшись за звание абсолюта своего дивизиона.

Накануне боя британский боксер заручился поддержкой нападающего саудовского Аль-Хиляля Неймара, который записал для него видеообращение.

"Привет, Тайсон Фьюри. Надеюсь, ты проведешь отличный бой. Сделай свою работу. Желаю удачи", - сказал бразильский футболист.

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Фьюри в свою очередь поблагодарил Неймара за поддержку и пообещал устроить зрелище.

"Спасибо, Неймар. В субботу ты увидишь самбу в ринге, друг", - написал Фьюри в Instagram.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

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